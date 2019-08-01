Чебоксары, 1 августа, 2019, 09:19 — ИА Регнум. В Чебоксарах в среднем арбуз стоит от 13 до 20 рублей за 1 кг. При этом в социальных сетях в соседней Мордовии опубликована фотография, сделанная в одном из супермаркетов, о продаже арбузов из Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Выбор арбуза

В Чебоксарах в супермаркетах арбуз можно приобрести в среднем за 16−20 рублей, на рынках — дешевле, а по оптовой цене — от 3−5 рублей. Между тем в социальных сетях обсуждают фотографию из одной из торговых сетей в Мордовии, где предлагают купить «арбуз из Чувашии» за 21,9 рублей. Пользователи недоумевают, «давно ли в стали расти арбузы в Чувашии».

Накануне бахчевого сезона в управлении Роспотребнадзора по Чувашии подвели итоги проверок плодоовощной продукции. По данным ведомства, в I полугодии санитарными врачами изъято из оборота более 1800 кг плодоовощной продукции, не отвечающей требованиям безопасности, не имеющей необходимой и достоверной информации для потребителей, либо соответствующих без документов. По результатам испытаний пять проб плодоовощной продукции не отвечали требованиям безопасности.

Рекомендуемые нормы потребления овощей и бахчевых на одного человека в год составляют 140 кг, картофеля — 90 кг, свежих фруктов — 100 кг. При покупке овощей, фруктов и ягод необходимо обращать внимание на их внешний вид, запах, цвет и консистенцию.

Ранее управление Роспотребнадзора по Чувашии распространило «несколько простых правил» по выбору арбузов и дынь. В ведомстве напоминают, что продажа бахчевых вдоль автодорог и из необорудованных торговых мест запрещена: не только потому, что такая продукция не прошла санитарную экспертизу, но и из-за того, что арбузы могут впитывать тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.

Санкционированное место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны храниться на стеллажах, а не валяться в виде горы на земле. Кроме того, запрещено вырезать кусок на пробу, так как в месте разреза быстро размножаются вредные микроорганизмы.

Санитарные инспектора напоминают, что хороший, зрелый арбуз — крупный, с ярким покровом и светлым пятном на боку. Если арбузная кожа легко протыкается ногтём, то плод незрелый. Если после разреза ощущается кислый запах, то нельзя его есть, так как можно получить пищевое отравление. Перед употреблением плодоовощную продукцию необходимо тщательно промывать проточной водой.