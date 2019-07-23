Анкара, 1 августа, 2019, 09:14 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонные переговоры с новым премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, об этом 1 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Лидер Турции вновь поздравил главу британского правительства с избранием на должность, а также подчеркнул важность стратегического партнерства между государствами.

Эрдоган выразил надежду на продолжение укрепления сотрудничества во многих сферах.

Как передавало ИА REGNUM, 23 июля Борис Джонсон был избран на должность лидера Консервативной партии Великобритании, получив 92 тыс. 153 голоса. Ввиду того, что его партия возглавляет парламент Соединенного Королевства, политик автоматически стал его премьер-министром.