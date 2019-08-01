Чита, 1 августа, 2019, 09:03 — ИА Регнум. Во время рабочей поездки в Читу премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что для жителей Забайкалья покупка льготных авиабилетов теперь будет доступна в течение всего года.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Отметим, ранее льготные билеты были доступны жителям Забайкальского края в период с 1 марта по 1 декабря.

Льготные авиабилеты можно будет приобрести по 134 направлениям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении из Резервного фонда правительства России было дополнительно выделено более 2,5 млрд рублей.