Канберра, 1 августа, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Австралийскому фермеру Джону Леверу, нашедшему ортопедическую пластину в желудке крокодила, сообщили, что его находка была имплантирована хирургами в ходе оперативного вмешательства в организм человека, теперь с ним связались встревоженные родственники пропавших без вести. Об этом в четверг, 1 августа, передает Associated Press.

Крокодил

Владелец крокодиловой фермы Koorana в июне текущего года сообщил о пластине внутри 4,7-метрового крокодила, обнаруженной во время вскрытия хищника.

Сначала Левер не был уверен, кому принадлежала пластина — животному или человеку, но эксперты объяснили ему, что такого рода пластины применяются при хирургических операциях.

По данному факту проводится проверка.