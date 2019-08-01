Лондон, 1 августа, 2019, 08:19 — ИА Регнум. Широкое внедрение технологий ИИ позволило бы США и ЕС существенно увеличить уровень благосостояния своих граждан, заявили экономист Кристофер Писсаридеси сотрудник международной консалтинговой компании McKinsey & CompanyЖак Буген в статье для издания Project Syndicate.

Seanbatty Искусственный интеллект

«Расчёт вероятных последствий внедрения новых технологий, которые позволили бы повысить благосостояние людей, — это достаточно сложный процесс», — отметили эксперты.

Проведя собственное исследование, они обнаружили, что «те выгоды для благосостояния, которые могли бы получить США и ЕС от внедрения ИИ и других инновационных технологий, могут превзойти выгоды, полученные в течение последних десятилетий от использования компьютеров и ранних форм автоматизации».