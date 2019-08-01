Чебоксары, 1 августа, 2019, 08:15 — ИА Регнум. В Чувашии увеличили лимит добычи лося. В стартовавшем сегодня, 1 августа, новом охотничьем сезоне разрешён отстрел 33 сохатых, что на 37,5% больше, чем было в прошлогоднем периоде. Речь идёт об отстреле 2,1% лосей в расчёте от общей численности данного вида животных, в то время как в прошлом сезоне доля составляла 1,7%. Соответствующий указ подписал глава Чувашии Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Лось

Согласно документу, с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года в Чувашии разрешается отстрел 33 лосей, или 2,1% от общей численности сохатых. В настоящее время в республике насчитывает 1567 лосей. Речь идёт только о взрослых особях. Действие указа не распространяется на охотничьи ресурсы, находящиеся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.

Отметим, что к радости охотников, число лосей под отстрел в этом году увеличено на девять: в прошлом охотничьем сезоне лимит составлял 24 особи, в том числе можно было убить одного лосёнка — это составлял 1,7% от общей численностей сохатых в Чувашии. По данным минприроды, тогда в республике насчитывалось 1386 лосей.

Ранее в республике ввели ограничения на охоту. Три года в республике нельзя будет охотиться на глухарей, барсуков и сурков. Власти таким образом пытаются «способствовать увеличению численности названных особей».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии изменили пропорцию квот в общедоступных охотничьих угодьях с целью «стимула для добычи волков» и увеличения числа копытных. Власти посчитали, что волков в республике больше, чем должно быть по нормативу, поэтому число копытных животных почти не растёт.