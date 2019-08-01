Вашингтон, 1 августа, 2019, 08:04 — ИА Регнум. Для Европейского союза гораздо выгоднее обеспечить проигрыш президента США Дональда Трампа в его собственной игре против Ирана, чем допустить крах международного соглашения по иранской ядерной программе, заявил писатель и журналист Грэг Бруно в статье для издания Syndication Bureau.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Предложив Ирану жизнеспособный способ снизить американское санкционное давление и сохранив ядерную сделку до окончания президентских выборов в США, ЕС смог бы предоставить Ирану жизнеспособную альтернативу американскому бряцанию оружием. Проигрыш может привести к серьёзным последствиям. Гораздо выгоднее было бы обеспечить проигрыш Трампа в его собственной игре», — уверен Бруно.

Напомним, в течение последних 15 месяцев после выхода Соединённых Штатов из ядерного соглашения с Ираном Европейский союз всячески стремится сохранить ядерное соглашение.

ЕС отказался поддержать американскую кампанию «максимального давления» против Ирана и попытался разработать инструменты для снижения американского санкционного давления на Иран. Однако ЕС пока не удалось добиться существенных успехов на данном направлении.