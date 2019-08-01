Вашингтон, 1 августа, 2019, 08:03 — ИА Регнум. Для того чтобы снизить напряжённость в отношениях между Ираном и США, ЕС необходимо гораздо сильнее опереться на поддержку со стороны России и Китая, заявил писатель и журналист Грэг Бруно в статье для издания Syndication Bureau.

Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier Флаги Евросоюза

«Что может сделать ЕС для того, чтобы ослабить напряжённость между Соединёнными Штатами и Ираном? Один из вариантов заключается в том, чтобы гораздо сильнее опереться на поддержку неевропейских подписантов ядерного соглашения — Россию и Китай», — считает Бруно.

Эксперт добавил, что в случае если «Россия и КНР поддержат торговлю с Ираном через INSTEX и подобные механизмы, то сторонники ядерного соглашения смогли бы оказать Ирану достаточную экономическую поддержку, которая позволила бы ему выдержать давление со стороны США».

Напомним, в основе провала европейских усилий, направленных на поддержку ядерного соглашения с Ираном, оказалась неспособность ЕС предложить Ирану альтернативу, которая позволила бы ему компенсировать ущерб, нанесённый американскими санкциями.

Например, совместный механизм для расчётов с Тегераном INSTEX, созданный Германией, Великобританией и Францией, должен был обеспечить развитие торговли с Ираном за счёт упрощения процесса расчётов в альтернативных доллару иностранных валютах. Однако к данному механизму отказались присоединиться те, кто опасается потерять свои позиции на американских рынках.