Какая перспектива у авиакомпании «Оренбуржье»?
Оренбург, 1 августа, 2019, 08:36 — ИА Регнум. Росавиация подтвердила сертификат авиакомпании «Оренбуржье». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, 30 июля возобновлено действие приостановленного сертификата эксплуатанта № 53 ГУП Оренбургской области «Международный аэропорт «Оренбург», осуществляющего авиаперевозки под брендом «Авиакомпания «Оренбуржье».
Компания работает в штатном режиме. Авиарейсы пролегают по территории Приволжского федерального округа и Южного Урала.
Напомним, ранее информресурсы заявили о том, что с 1 сентября авиакомпания прекращает продажу билетов и продает часть воздушного парка.
Комментируя ситуацию, в пресс-службе областного правительства отметили, что из-за финансового состояния АК «Оренбуржье» продает те самолеты, которые не задействованы в производственной программе.
В самой авиакомпании заявили, что продажа билетов с 1 сентября открыта.