Тбилиси, 1 августа, 2019, 07:17 — ИА Регнум. Делегация НАТО, которая посетит Грузию 3−4 октября, возглавит генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом 31 июля заявил заместитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Туркестана Джеймс Аппатурай, передаёт грузинский телеканал Imedi.

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По его словам, визит представителей НАТО в Грузию станет хорошей возможностью для рассмотрения вопросов безопасности на Чёрном море. Аппатурай добавил, что данный вопрос является приоритетным для членов альянса, а Грузия активно включена в этот процесс.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта Джеймс Аппатурай заявил, что НАТО готово расширить сотрудничество с Грузией в вопросах обеспечения безопасности на Чёрном море. Заместитель генсека альянса добавил, что у Тбилиси есть все возможности для успешной интеграции в НАТО.