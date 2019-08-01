Пекин, 1 августа, 2019, 07:02 — ИА Регнум. Доходы от международной торговли товарами и услугами в Китае в июне составили 1,57 трлн юаней (около $228,2 млрд), в то время как расходы составили 1,3 трлн юаней, сообщает 31 июля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

В Китае наблюдался положительный баланс в торговле товарами и услугами в июне 2019 года в размере 261,8 млрд юаней. Доход от торговли товарами за указанным месяц составила 1,44 трлн юаней при расходе в 1,04 трлн юаней при торговом сальдо 397,2 млрд.

Торговля услугами же оказалось в дефиците в 135,4 млрд юаней, поскольку доход от торговли составил 131,3 млрд при расходах в 266,7 млрд.