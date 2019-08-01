Амстердам, 1 августа, 2019, 05:54 — ИА Регнум. Закон, запрещающий носить в госучреждениях и транспорте скрывающую лицо одежду вступил в силу в Нидерландах.

Bernard Gagnon Женщина в никабе

Под запрет подпадают такие виды головных уборов как балаклавы, никабы, бурки (закрывают лицо и тело), мотоциклетные шлемы. Такую одежду запрещено носить госслужащим, водителям общественного транспорта. Штраф за нарушение составляет €150.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон о запрете на бурки голландские законодатели приняли в конце июня прошлого года — по аналогии с Францией и Бельгией. Действовать закон начал только сейчас.