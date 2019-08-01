Токио, 1 августа, 2019, 05:20 — ИА Регнум. О возобновлении с 1 августа полётов в Японии самолётов F-35A сообщило агентство Kyodo.

U.S. Air Force Истребитель F-35

Напомним, полёты F-35A в Японии были запрещены после крушения 9 апреля 2019 г. над Тихим океаном в 135 км к востоку от базы «Мисава» (город Мисава, префектура Аомори). Самолёт рухнул во время тренировочного полёта.

Виновником происшествия в итоге был назван пилот. В июне власти Мисавы разрешили возобновить полёты F-35A.