Харбин, Китай, 1 августа, 2019, 05:09 — ИА Регнум. В общей сложности 757 900 жителей провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая пострадали от наводнений паводков, порядка 11 400 человек были эвакуированы, сообщили в штабе по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий засухи региона, передает 31 июля агентство Синьхуа.

Philippe Semanaz Наводнение. Китай

По данным на 31 июля наводнения затронули почти 563 тыс. га зерновых провинции, из которых 79,13 тыс. га были уничтожены. Всего 2547 домов было повреждено. Прямой экономический ущерб оценивается в 2,17 млрд юаней (около $315,14 млн).

По данным на 18:00 по местному времени 31 июля мощные ливни также нарушили движение транспорта в провинции, более 30 поездов компании China Railway Harbin Group встали.

В связи с мощными ливнями уровень воды в реках Амур и Ашихэ превысили критический уровень. На место были направлены рабочие группы для проведения работ по устранению последствий паводка.