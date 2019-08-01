Вашингтон, 1 августа, 2019, 05:08 — ИА Регнум. Статус крупнейшего союзника вне НАТО получила Бразилия от Соединённых Штатов. Соответствующий меморандум подписал американский президент Дональд Трамп, сообщает Белый дом.

Palácio do Planalto Дональд Трамп и Жаир Болсонару

Напомним, ранее Трамп уже объявлял Бразилию своим большим союзником вне НАТО — неофициально, на фоне политического наступления Вашингтона на законную власть в Венесуэле.

Потепление отношений между «партнёрами» — Бразилией и США — обозначились в ходе мартовского визита бразильского президента Жаира Болсонару в Вашингтон.