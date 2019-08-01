Лима, 1 августа, 2019, 04:50 — ИА Регнум. Всеобщие выборы в Перу могут пройти в 2020 году, пишет El Comercio.

TUBS Карта Перу

Предложение о соответствующих поправках в законодательство предложило внести перуанское правительство. Если это удастся, выборы пройдут 19 апреля 2020 г.

Вопрос будет решать народ на референдуме — если идею одобрит перуанский конгресс.

Напомним, всеобщие выборы в Перу должны были состояться в 2021 году. О возможном проведении выборов раньше на год уже упоминал президент Перу Мартин Вискарра.

Отметим, что на всеобщих выборах в Перу граждане выбирают президента, вице-президента страны, депутатов конгресса и перуанских представителей в Андском парламенте (законодательный орган содружества стран Латинской Америки).