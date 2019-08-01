Пекин, 1 августа, 2019, 04:32 — ИА Регнум. Национальный метеорологический центр Китая объявил «синий» уровень погодной опасности 31 июля в связи с приближением тайфуна «Випа» к южным провинциям Гуандун и Хайнань, сообщает агентство Синьхуа.

lauraelizabeth Тайфун в Китае

Одновременно с этим метеорологи объявили экстренное предупреждение уровня IV. «Випа» является уже седьмым тайфуном в Киате за год. Ожидается, что о обрушится на прибрежные районы провинций Гуандун и Хайнань с ночи 31 июля к утру 1 августа.

Тайфун принесет сильные ветры в средних и северных частях Южно-Китайского моря, а также на островах в морских районах. Ожидаются проливные дожди на обширных территориях Гуанси-Чжуанского автономного района Китая.

Метеорологи рекомендуют властям осуществить все необходимые приготовления к разгулу стихии, а жителям без лишнего повода не выходить на улицу. В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погодной опасности. «Синий» уровень является самым низким, а «красный» — самым серьезным.