Хельсинки, 1 августа, 2019, 03:03 — ИА Регнум. Штрафы на общую сумму в €160 выписаны четырём гражданам Финляндии из-за опасной езды на самокате, написал Деннис Пастерштейн, глава центра безопасности дорожного движения финской полиции, в Twitter.

На самокате

Уточняется, что опасную езду на электросамокате полиция зафиксировала в хельсинском районе Эспоо. Самокаты были взяты на прокат. Каждому из нарушителей был выписан штраф в размере €40.

Напомним, финские власти увеличили размер штрафов за нарушения во время езды на электросамокатах. Такая тенденция наблюдается в ряде европейских стран.

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