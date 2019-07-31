Пхеньян, 1 августа, 2019, 02:28 — ИА Регнум. В ходе недавних ракетных испытаний (31 июля) было проведено тестирование разработанной крупнокалиберной многоцелевой ракетной системы, сообщает 1 августа Центральное телеграфное агентство Кореи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

Тестовой стрельбой руководил лично глава Северной Кореи Ким Чен Ын, который положительно оценил результаты испытаний. Ракетная система подтвердила свою боевую эффективность.

Напомним, утром 31 июля с территории Северной Кореи были запущены ракеты, которые, как заявили южнокорейские военные, являются баллистическими.

Читайте подробнее:Названа максимальная высота полета ракет, выпущенных военными КНДР