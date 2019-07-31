Серию «Маша плюс каша» посмотрели 4 млрд пользователей YouTube
Цитата из м/ф «Маша и Медведь», сер. 17 «Маша плюс каша». Реж. Олег Ужинов. 2011. Россия
Маша и каша
Москва, 1 августа, 2019, 02:17 — ИА Регнум. Четыре миллиарда пользователей YouTube посмотрели серию «Маша плюс каша» (17 серия) российского мультфильма «Маша и Медведь».
Показ мультсериала «Маша и Медведь» начался 7 января 2009 г. Сняты четыре сезона.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, серия «Маша плюс каша» вошла в Книгу рекордов Гиннеса как видео с самыми большими просмотрами.