Санкт-Петербург, 1 августа, 2019, 01:44 — ИА Регнум. О кончине зампредседателя Конституционного cуда Ольги Хохряковой сообщили в пресс-службе ведомства.

Память

«31 июля 2019 года ушла из жизни выдающийся юрист, видный учёный, блестящий педагог и замечательный человек, заместитель председателя Конституционного cуда Ольга Сергеевна Хохрякова», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Ольга Хохрякова посвятила жизнь служению закону. На посту зампредседателя Конституционного cуда она проработала 11 лет.