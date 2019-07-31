Вашингтон, 1 августа, 2019, 01:18 — ИА Регнум. Совместные американо-южнокорейские военные учения «Тонмэн 19−2» не будут отменены, заявил источник в администрации президента США, сообщает Reuters.

U.S. Army Американский и южнокорейские солдаты

Комментируя проведение Северной Кореей испытаний баллистических ракет, он отметил, что никакой информации о корректировке планов по учениям нет.

Напомним, «Тонмэн 19−2» состоятся в августе 2019 г. — взамен Ulchi Freedom Guardian. Полномасштабные учения Ulchi Freedom Guardian (Ульчи — Страж Свободы) направлены на то, чтобы Сеул подготовился к потенциальному нападению со стороны Пхеньяна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минувшем месяце Пхеньян дважды испытал баллистические ракеты, последний раз — 31 июля.

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