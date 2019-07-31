Вашингтон, 1 августа, 2019, 01:04 — ИА Регнум. Кандидатура Келли Крафт утверждена американским Сенатом на должность постпреда при ООН. Голосование состоялось 31 июля.

US Embassy Canada Келли Крафт

«За» Крафт проголосовали 56 человек, «против» — 34 сенатора.

Напомним, Крафт станет преемницей Джонатана Коэна, который находился в ООН с октября 2018 г.

До этого место постпреда занимала Никки Хейли, отставка которой сопровождалась многочисленными комментариями, в том числе со стороны американской администрации и лично президента Штатов.