Каунас, Литва, 1 августа, 2019, 00:51 — ИА Регнум. Документ

Еврейское гетто в Каунасе

Начальник Каунасского уезда. № 4159. Каунас, 20 ноября 1941 г.

Начальникам полицейских участков Каунасского уезда

(Копия командиру полиции Каунасского уезда)

Приказом комиссара города Каунаса все советские русские, кто прибыл из СССР в Литву с 15 августа 1940 г., поляки, которые прибыли в Литву из Польши с 1 января 1939 г., независимо от того, получили ли они за это время гражданство Литвы или нет, а также смешанные семьи:

1) жена или муж в которой являются советскими русскими,

2) муж в которой является поляком, прибывшим из Польши после 1 января 1939 г.,

живущие в городе Каунас, 10 ноября с.г. должны переселиться на предназначенные им места [еврейское гетто] в Вилиямполе.

Принимая во внимание, что часть упомянутых граждан после объявления приказа уехали и уедут из Каунаса разместиться на границах уезда, я приказываю всех приехавших полицейскими мерами доставить в Каунас на размещение в назначенном для них месте.

Борткявичюс

Начальник уезда

Предоставлено для публикации Фондом содействия актуальным историческим исследованиям«Историческая память» (Москва)