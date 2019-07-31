Ереван, 1 августа, 2019, 00:15 — ИА Регнум. В первой половине 2019 года по сравнению с тем же периодом прошлого года доходы госбюджета Армении увеличились на 25,1%, или на 152 млрд драмов ($320 млн), сообщает пресс-служба правительства Армении.

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Отмечается, что за счет этого удалось увеличить на 10% зарплату военных с 1 июня, на 10% — зарплаты 38 тысяч учителей с 1 сентября, пенсии на 10% с 1 января 2020 года, будут отремонтированы дороги протяженностью 303 км, 3 млрд драмов будут выделены на обеспечение квартирами людей, потерявших жилье в результате землетрясения 1988 года.