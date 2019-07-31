Киев, 1 августа, 2019, 00:12 — ИА Регнум. Говорить, находясь на Украине, только по-украински, если знаешь другие языки, неэффективно, заявил глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, пишет «Украинская правда».

President.gov.ua Дмитрий Разумков

Украинский политик уверен, что в его стране никогда не будут говорить только по-украински, поскольку «у нас человек имеет право говорить и на русском, и на украинском, и на английском». Разумков добавил:

«Говорить исключительно на одном языке будет неправильно, неэффективно и некорректно».

По его словам, украинский язык он оставляет для Верховной рады: чтобы не нарушать закон о государственном языке, в парламенте он готов говорить исключительно по-украински.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон о государственном языке был подписан тогдашним президентом Украины Петром Порошенко 15 мая 2019 г. Согласно этому закону, все органы государственной власти должны использовать только украинский язык. Эксперты относят этот закон к антироссийским, поскольку для ряда языков, прежде всего, языков, на которых говорят в ЕС, в этом законе сделано исключение.