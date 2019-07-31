Тирасполь, 31 июля, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Объем денежных переводов в Приднестровье из-за рубежа в первом полугодии 2019 года вырос на 7,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и достиг $48,39 млн. Как сообщили в Центробанке ПМР, это наибольший результат с 2014 года, когда был зарегистрирован максимум по объему переводов денег в республику, передает ИА REGNUM.

62,8% средств были переведены из России. Далее следуют Израиль (8,3%) и США (4,9%). Около 15% — из стран ЕС, причём этот показатель вырос на 35,2%.

За тот же период из Приднестровья за рубеж перевели $14,2 млн. Из них 56,7% перевели в Россию.