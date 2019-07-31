Дублин, 31 июля, 2019, 23:51 — ИА Регнум. Лидер националистической партии Ирландии «Шин Фейн» (Sinn Fein) Мэри Лу Макдональд уверена, что «жесткий Brexit» станет концом мирного соглашения 1998 года, 31 июля передает агентство Reuters.

Sinn Féin Ирландцы против жёсткого режима на границе Ирландии и Северной Ирландии

«Представление о том, что можно вывести часть Ирландии из Европейского союза… и что люди смиренно согласятся с этим, глубоко ошибочно и очень опасно» , — заявила глава Sinn Fein.

В случае «жесткого Brexit» Ирландию и Северную Ирландию, являющуюся частью Великобритании, может разделить «жесткая граница», которой фактически не существует с момента вхождения стран в ЕС.

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