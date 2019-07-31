Нью-Йорк, США, 31 июля, 2019, 23:27 — ИА Регнум. Все основные индексы Уолл-стрит завершили торги в серьёзном минусе, несмотря на сокращение ставки ФРС США, 31 июля передаёт агентство Reuters.

Цитата из к/ф «Затмение». Реж. Микеланджело Антониони. 1962. Италия — Франция Паника на бирже

Индексы Dow Jones и S&P 500 зафиксировали крупнейшее однодневное падение с 31 мая и опустились ниже «символических» отметок в 27 000 пунктов для Dow и 3000 пунктов для S&P.

На закрытии фондового рынка США индекс Dow Jones снизился на 336,26 пункта (1,24%), до 26 861,76 пункта, индекс S&P 500 снизился на 33,07 пункта (1,10%), до 2980,11 пункта, индекс Nasdaq упал на 98,20 пункта (1,19%), до 8175,42 пункта.

Читайте также: Индексы Уолл-стрит замерли перед объявлением ФРС