Бангкок, 31 июля, 2019, 23:19 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И проведёт в Бангкоке встречу с государственным секретарем США Майком Помпео. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Китая.

Cancillería del Ecuador Министр иностранных дел КНР Ван И

В столице Таиланда проходит саммит глав внешнеполитических ведомств АСЕАН. Ван И заявил, что 1 августа он проведет в Бангкоке переговоры с государственным секретарем США Майком Помпео.

«Завтра у нас с госсекретарем США Помпео запланирована встреча, это очень важный шанс для контакта между двумя сторонами», — сказал Ван И.

Он выразил надежду, что в ходе встречи стороны будут придерживаться искренней и конструктивной позиции и проведут обстоятельный обмен мнениями. Возможно удастся урегулировать ряд разногласий и обсудить сотрудничество в различных областях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с приходом к власти в США президента-республиканца Дональда Трампа американская политика в отношении Китая круто изменилась. Американские элиты стали открыто заявлять, что Китай — главный стратегический соперник США. Президент Трамп начал торговую войну против Китая, чтобы сдержать его экономический рост.