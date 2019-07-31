Лондон, 31 июля, 2019, 23:19 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть Brent и WTI резко упали к концу сессии, 31 июля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В настоящий момент нефть марки Brent торгуется ниже завершения сессии 30 июля на 27 центов (0,42%), на уровне $64,36 за баррель. При этом в ходе сессии «мировой эталон» достиг максимума в $65,42 за баррель.

Нефть марки WTI находится в минусе относительно закрытия 30 июля на семь центов (0,12%), на уровне $57,89 за баррель. Ранее в ходе торгов марка доросла до отметки $58,82 за баррель.

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