Казань, 31 июля, 2019, 23:12 — ИА Регнум. Проект межевания территорий, где пройдёт скоростная платная автодорога Москва — Казань планируется получить до 29 мая 2020 года. Госкомпания «Автодор» объявила тендер по выбору разработчика проекта, свидетельствуют документы портала госзакупок.

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Срок завершения конкурентной процедуры — 18 сентября. Стоимость контракта — 1,58 млрд рублей. Подрядчик обязан разработать схему межевания, согласовать проект и «обеспечить» его утверждение Росавтодором (Федеральным дорожным агентством Минтранса РФ).

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ИА REGNUM напоминает, строительство платной скоростной автомагистрали Москва — Казань включено в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и является частью создаваемого коридора Европа — Западный Китай.

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Автодорога протяженностью 729 км позволит сократить время в пути от Москвы до Казани до 6,5 часа — почти в два раза. Сумма инвестиций в проект оценивается в 539 млрд рублей, из них 216 млрд рублей — внебюджетные средства.