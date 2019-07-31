Берлин, 31 июля, 2019, 23:02 — ИА Регнум. По мнению экспертов нефтяного рынка, в ближайшее время цены на нефть не будут падать, 31 июля передаёт агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Рынок «бычий» по всем направлениям» , — уверен нефтяной аналитик Commerzbank Карстен Фрич.

Рост нефтяных цен подстегивает сокращение поставок из Ирана и Венесуэлы, а также новые проблемы с поставками с месторождения Эль-Шарара в Ливии.

Кроме того, на рынок оказывают мощное влияние снижение запасов сырой нефти и сокращение добычи в США и странах ОПЕК+.

Тем не менее важным фактором, сдерживающим нефтяные цены, остаётся торговая война между США и Китаем, которая может вызвать глобальный спад спроса на нефть.

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