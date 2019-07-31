Йошкар-Ола, 31 июля, 2019, 22:53 — ИА Регнум. ПАО «Ак Барс Банк» (Татария) обратилось с иском о признании несостоятельным (банкротом) государственного унитарного предприятия Марий Эл «Соцжилкоммунстрой». Соответствующий документ опубликован в картотеке арбитражных дел, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Petr Vasiliev Набережная Йошкар-Олы

Иск пока не принят судом, сумма исковых требований не указана. Заявление подано банком 30 июля. В качестве третьих лиц к делу привлечены АО «Марийскгражданпроект — Базовый территориальный проектный институт», ГУП Марий Эл «Администратор» и мингосимущества республики.

При этом ранее ГУП судился с республиканскими минфином и министерством строительства, архитектуры и ЖКХ. «Соцжилкоммунстрой» требовал выплаты 1,311 млн рублей в рамках контракта, заключенного в июне 2015 года, по «строительному контролю при строительстве объекта: «Реконструкция набережной р. Малая Кокшага на участке от Ленинского проспекта до Парка культуры и отдыха им. 400-летия г. Йошкар-Олы». Оплатить услуги нужно было до 31 декабря 2018 года.

В исковом заявлении изложены доводы о нарушении должником условий государственного контракта о сроке оплаты оказанных услуг. На заседании суда 8 июля представитель минфина Марий Эл с доводами истца согласился, однако пояснил, что оплата не производилась из-за отсутствия финансирования.

«Должником по договорным обязательствам следует считать Республику Марий Эл, обязанную отвечать за счет казны», — говорится в резолютивной части решения суда. Также Марий Эл, в лице минстроя должна выплатить ГУП судебные расходы по уплате государственной пошлины на сумму более 26 тыс. рублей.