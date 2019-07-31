Вашингтон, 31 июля, 2019, 22:53 — ИА Регнум. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл по итогам заседания совета управляющих финансового регулятора не исключает, что в будущем политика снижения базовой ставки будет продолжена, если для этого будут соответствующие предпосылки на рынке. Об этом он заявил журналистам сегодня, 31 июля.

Dan Smith Штаб-квартира ФРС США в Вашингтоне

Напомним, сегодня ФРС впервые за десять лет снизила ставку до 2−2,25% с 2,25−2,5% годовых. Стоит отметить, что аналитики ожидали снижения сразу на 50 базисных пунктов.

Журналисты спросили Пауэлла — будет ли ставка снижаться и дальше.

Он отметил, что регулятор будет внимательно следить за уровнем инфляции, а также за ситуацией в торговле в целом. Если ситуация на рынке того потребует — то ФРС снова снизит ставку, но каких-то конкретных утверждений Пауэлл делать не стал.