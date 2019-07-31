Красноярск, 31 июля, 2019, 22:43 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев на совещании в Красноярске заявил, что дополнительные средства из резервного фонда правительства будут выделены на усиление работы МЧС и Минобороны России по тушению лесных пожаров в Сибири. Совещание состоялось сегодня, 31 июля.

Government.ru Дмитрий Медведев на совещании о ситуации с лесными пожарамина территории Сибирского федерального округа в Красноярске

На совещании губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что его региону нужны дополнительные 350 млн рублей на усиление тушения лесных пожаров с помощью авиации.

При этом министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин на этом же совещании предложил выделить из резервного фонда правительства от 2,5 до 3 млрд рублей на тушение лесных пожаров, бушующих в Сибири.

Кобылкин также заявил, что данная сумма в основном пойдет на усиление авиационных сил тушения.

Медведев заявил, что он готов выделить требуемую Кобылкиным сумму из резервного фонда правительства.

Также Медведев подчеркнул, что ситуация с пожарами сложная, а прогноз неблагоприятный. При этом он напомнил, что пока нет непосредственной опасности для людей.