Нью-Йорк, США, 31 июля, 2019, 22:42 — ИА Регнум. Основные индексы Уолл-стрит ушли в «красную зону», несмотря на ожидаемое сокращение базовой ставки ФРС США, 31 июля передаёт агентство Reuters.

Gov.cn Участники торговых переговоров между США и Китаем в Шанхае

К настоящему моменту индекс Dow Jones снизился на 245,83 пункта (0,90%), до 26 952,19 пункта, индекс S&P 500 снизился на 22,27 пункта (0,74%), до 2990,91 пункта, индекс Nasdaq снизился на 61,90 пункта (0,75%), до 8211,71 пункта.

На настроении рынка негативно сказалось завершение торговых переговоров между США и Китаем в Шанхае — хотя стороны называют их «конструктивными», сделка снова не была заключена.

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