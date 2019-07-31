Хмеймим, Сирия, 31 июля, 2019, 22:36 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Сирии со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне были обстреляны около двадцати поселений в трёх провинциях, сообщил 31 июля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Начальник российского Центра напомнил, что эти обстрелы грубо нарушают установленный режим прекращения боевых действий.

«В течение суток боевики открывали огонь по населенным пунктам: Беньямин и Маканис-эд-Дувайр провинции Алеппо; Хуайз, Джуббайн, Коркад, Кара-Джурн, Шария, Кафер-Нбуда, Калъят-эль-Мудик провинции Хама; Ардаш-Даг, Бейт-Джнауро, Сандран, Сафсафа, Кара-Галиа, Джубб-эль-Ахмар, Калъят-Марза, Джурин и Айн-эль-Кантара провинции Латакия», — сказал Алексей Бакин.

Как сообщало ИА REGNUM, территории сирийских провинций Алеппо, Хама и Латакия, прилегающие к Идлибской зоне, практически ежедневно подвергаются обстрелам со стороны боевиков, действующих в Идлибе.