Дублин, 31 июля, 2019, 22:32 — ИА Регнум. Планы по сокращению персонала крупнейшего европейского лоукостера Ryanair связаны с проблемами лайнера Boeing 737 MAX и угрозой «жесткого Brexit», 31 июля передает агентство Reuters.

novakrider Ryanair

«Мы надеемся сохранить столько рабочих мест, сколько сможем, но мы должны отреагировать… на задержки доставки самолетов (Boeing 737) MAX и угрозу жесткого Brexit» , — заявил исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за резкого сокращения прибыли Ryanair в ближайшее время может сократить до 900 пилотов, бортпроводников и стюардесс.

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