Ижевск, 31 июля, 2019, 22:05 — ИА Регнум. Власти Удмуртии запускают процесс разделения аэропорта Ижевска на аэропортовый комплекс и авиаотряд. Планируется создать отдельное юридическое лицо АО «Аэропорт Ижевск», соответствующий документ опубликован на портале правительства республики.

alexandergroshev Аэропорт Ижевска

100% акций вновь создаваемого общества будут принадлежать Удмуртии. Учредителем АО будет минимущество региона. Уставный капитал — 100 тыс. рублей.

В дальнейшем будет утвержден совет директоров и ревизионная комиссия.

Как сообщало ИА REGNUM, еще в 2017 году УФАС (управление Федеральной антимонопольной службы) по Удмуртии через суд пыталось добиться разделения «Ижавиа» на два юридических лица. Иск трижды отклонялся.

Глава Удмуртии Александр Бречалов анонсировал начало процесса разделения авиакомпании еще в январе 2018 года. Он объяснял, что в связи с ростом пассажиропотока, аэропортом стали интересоваться потенциальные инвесторы и концессионеры. В июне текущего года Бречалов говорил, что процесс разделения завершится до конца 2019 года.