Москва, 31 июля, 2019, 21:59 — ИА Регнум. Курс доллара по отношению к рублю незначительно вырос после решения Федеральной резервной системы США о понижении базовой процентной ставки. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

По состоянию на 21:40 мск доллар подорожал на три копейки к уровню открытия торгов — до 63,54 рубля.

Тем временем курс евро упал на 40 копеек — до 70,42 рубля.

Напомним, ранее сегодня ФРС США впервые за десять лет приняла решение о снижении базовой ставки. Показатель был снижен на 0,25 процентного пункта, до 2−2,25%.