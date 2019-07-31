Вашингтон, 31 июля, 2019, 21:56 — ИА Регнум. В Калифорнии профессор одного из университетов сделал инсталляцию на американо-мексиканской границе. Об этом сегодня, 31 июля, сообщают местные СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стена

Прямо на границе, там где находится разделительный забор, были установлены качели в виде перекладины, опорой для которой служит сам забор. На этих качелях и с американской и с мексиканской стороны раскачиваются дети.

Суть инсталляции в том, чтобы показать, что происходит с одной стороны — влияет на другую.

Напомним, что президент США Дональд Трамп хочет возвести на границе США и Мексики гигантскую стену, чтобы пресечь поток контрабанды и нелегальных мигрантов из Мексики. При этом на границе США и Мексики уже есть различные ограждения, но эффективность у них низкая — поток контрабанды и мигрантов не иссякает.

Внутриполитические противники Трампа активно критикую его за постройку стены, так как считают, что никакого эффекта она не даст и это будет пустая трата денег.