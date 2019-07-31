Москва, 31 июля, 2019, 21:51 — ИА Регнум. Движение транспорта по ряду улиц в центре Москвы будет ограничено 2 августа в связи с празднованием 89-й годовщины образования Воздушно-десантных войск. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM День ВДВ. 2017

В частности, с 06:00 до 16:00 будет ограничено движение по улице Ильинка на участке от Биржевой площади до Красной площади. С 07:00 до 16:00 будет перекрыта площадь Васильевский спуск.

Уточняется, что ограничения движения затронут в том числе и общественный транспорт.

В столичной Госавтоинспекции призвали водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго следовать предписаниям дорожных знаков и указаниям сотрудников ДПС.