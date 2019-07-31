Нижний Новгород, 31 июля, 2019, 21:48 — ИА Регнум. В отношении 29-летней нижегородки возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица»). Женщина задержана, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

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По версии следствия, женщина систематически избивала сына, в том числе хоккейной клюшкой, 12-летний ребёнок при этом был связан. В один из дней женщина вновь связала сына, нанесла несколько ударов клюшкой, а затем сделала укол неизвестного препарата.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения. Планируется провести судебно-психиатрическую экспертизу. Других детей женщины направили в соответствующие учреждения: мальчика в социально-реабилитационный центр, а месячную девочку в медицинское учреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница села Обильного Георгиевского района Ставропольского края в марте 2019 года признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью собственному сыну. По версии следствия, женщина полноценно не кормила ребенка, оставляла его без присмотра на долгое время, не соблюдала правила гигиены и ухода за сыном. Также мать не оформила необходимые для ребенка документы и отказалась от врачебного наблюдения.

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