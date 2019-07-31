Иркутск, 31 июля, 2019, 21:45 — ИА Регнум. В Иркутской области готовятся ко второй волне паводка. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает пресс-центр Главного управления МЧС по региону.

Mchs.gov.ru Паводок

Первая волна паводка, которая пришлась на вторую половину июня, фактически уничтожила город Тулун и принесла беды ещё ряду районов Приангарья.

Однако теперь ожидается вторая волна паводка — осадки в регионе не прекращаются.

Сейчас в восьми районах — Тулунском, Нижнеудинском, Черемховском, Шелеховском, Слюдянском, Зиминском, Усолдьском и Заларинском все службы переведены в режим повышенной готовности. Это означает, что все силы и средства готовы направить на ликвидацию последствий уже начавшегося наводнения.

Власти проводят экстренные эвакуации групп риска, в частности детей и инвалидов. Идёт укрепление дамб, МЧС работает по индивидуальным вызовам — когда гражданам требует помощь в подъеме мебели на крыши домов.

На данный момент во вторую волну паводка попали 20 населенных пунктов, в которых находятся 475 домов с общим населением 2699 человек.