Пермь, 31 июля, 2019, 21:30 — ИА Регнум. Двое пострадавших на пороховом заводе в Перми находятся в тяжёлом состоянии. Об этом заявил журналистам заместитель гендиректора предприятия Николай Лахаузов, пишет «КП-Пермь».

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Два человека получили ожоги: соответственно 60 процентов тела и 30 процентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля на заводе произошёл взрыв. Пострадали пять человек.

Возбуждено уголовное дело.