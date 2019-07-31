Стало известно состояние пострадавших на пороховом заводе в Перми
Пермь, 31 июля, 2019, 21:30 — ИА Регнум. Двое пострадавших на пороховом заводе в Перми находятся в тяжёлом состоянии. Об этом заявил журналистам заместитель гендиректора предприятия Николай Лахаузов, пишет «КП-Пермь».
Иван Шилов ИА REGNUM
Скорая помощь
Два человека получили ожоги: соответственно 60 процентов тела и 30 процентов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля на заводе произошёл взрыв. Пострадали пять человек.
Возбуждено уголовное дело.