Кострома, 31 июля, 2019, 20:54 — ИА Регнум. Костромские чиновники направили заявки в Министерство просвещения России для участия в федеральном конкурсном отборе на строительство пяти школ. Власти области хотят в рамках национального проекта «Образование» построить учебные заведения в городах Буй, Шарья и Кострома, а также в поселках Караваево и Красное-на-Волге, сообщает SMI44.

Григорий Васецкий. Первое сентября. 1960

Инициаторы отмечают, что новые школы решат проблему вторых смен. Сейчас в Буе, например, во вторую смену учатся около 450 школьников. Это 16,5% от общего количества обучающихся. Согласно демографическим прогнозам, к 2023 году их количество превысит 600 человек. Планируется, что для ребят в учреждении будет построен и новый бассейн. Администрация города Буя обещает содержать его за счет средств местного бюджета.

Место, где будет построена новая школа, власти выберут с учетом мнений горожан. До конца этого года проектно-сметная документация по строительству нового здания должна быть готова.