Владикавказ, 31 июля, 2019, 20:53 — ИА Регнум. Во Владикавказе прошел открытый чемпионат по практической стрельбе из пистолета. Соревнования состоялись на базе учебно-тренировочного центра «Тактика-А».

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В турнире состязалось более 50 человек, пятеро из них — бойцы отряда милиции особого назначения МВД Южной Осетии, сообщает ИА Рес.

Соревнования проходили с моделированием реальных боевых ситуаций. Победители турнира были определены по результатам двухдневного испытания на скорость и меткость. В общекомандном зачёте югоосетинская команда заняла второе место. В индивидуальном зачёте в разных категориях третьи места заняли сотрудники МВД Южной Осетии майор милиции Давид Медоев и капитан милиции Алексей Бетеев.

Как отметил командир учебной роты ОМОН МВД Южной Осетии Нодар Елдзаров, упражнения на соревнованиях каждый год становятся более сложными и интересными. При этом турнир стал и зрелищным мероприятием. В отличие от классической стрельбы, в практической всё происходит в движении, то есть имитируются реальные боевые ситуации.