Киев, 31 июля, 2019, 20:47 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос уполномоченную Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову в рамках уголовного дела о давлении со стороны членов окружного административного суда Киева на министерства и ведомства. Об этом сегодня, 31 июля, сообщил её адвокат Андрей Тарасов.

Ombudsmanrf.org Людмила Денисова

Ранее сегодня состоялся брифинг Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Генпрокуратуры Украины, в ходе которого был продемонстрирован ролик, в котором среди прочего были якобы аудиозаписи разговоров судей Окружного административного суда Киева.

По мнению следствия, данные аудиозаписи свидетельствуют о том, что члены суда оказывали давление на различные министерства, ведомства и другие суды. Более того, на аудиозаписях присутствует голос, похожий на голос Денисовой.

Адвокат Тарасов рассказал, что Денисову вызвали на допрос в качестве свидетеля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в здании Окружного административного суда Киева уже прошли обыски в связи с этим делом.

Стоит отметить, что именно этот суд принимал весьма неприятные решения для бандеровцев и их приспешников. Так, именно Окружной административный суд Киева отменил переименование проспектов в украинской столице в честь бандеровцев Степана Бандеры и Романа Шухевича. Этот же суд отменил национализацию «Приватбанка» и приостановил переименование канонической Украинской православной церкви.