Самара, 31 июля, 2019, 20:47 — ИА Регнум. В Самарской области завершился молодёжный форум Приволжского федерального округа «iВолга». Победителями стали 39 проектов, общая сумма грантов для которых составит 17 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе организаторов форума. Всего поддержку проектов получили 86 участников.

Samregion.ru Участники Молодёжного форума «iВолга 2.0»

Наибольшее количество грантов выиграли представители области, которая проводила мероприятие. При этом четверо самарских участников получили максимально возможный объем грантов — по 300 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, форум открылся на Мастрюковских озёрах 24 июля. В этом году поступили заявки от 13 тыс. человек, по итогам рассмотрения которых одобрены проекты свыше 2 тыс. участников из России и стран СНГ.